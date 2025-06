Weltrangliste: Paris-Sensation macht riesigen Sprung

Lois Boisson verbessert sich nach ihrem Halbfinaleinzug bei den French Open in der Weltrangliste um über 200 Plätze.

Die Französin Lois Boisson, die bei den French Open in Paris sensationell das Halbfinale erreichte, ist in der WTA-Weltrangliste von Position 296 auf Platz 65 geklettert und damit die neue französische Nummer eins.

Aryna Sabalenka bleibt nach ihrem Finaleinzug weiter vor der neuen French-Open-Siegerin Coco Gauff an der Spitze. Paris-Königin Iga Swiatek, die zuvor dreimal in Folge den Sandplatzklassiker in Frankreichs Hauptstadt gewinnen konnte, fällt nach ihrem Halbfinal-Aus gegen Sabalenka um zwei Plätze und ist nur noch Siebte.