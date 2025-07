Ein Bild für die Ewigkeit

Boris Becker hüpfte vor Freude, warf seinen Schläger in die Luft und fiel Davis-Cup -Kapitän Niki Pilic jubelnd in die Arme.

Doch bevor es so weit war, mussten Becker, das deutsche Team und die Fans zu Hause an den Bildschirmen eine nervenaufreibende Achterbahnfahrt durchleiden.

Im fünften Satz liegen die Nerven blank

Es war schließlich keine zwei Tage her, da lieferte sich Becker bereits gegen McEnroe ein Match für die Ewigkeit, das als „Schlacht von Hartford“ in die Tennis-Geschichte einging.

McEnroe wird für Kracher extra reaktiviert

Als Titelverteidiger schied der damals 19-Jährige in Wimbledon völlig überraschend in Runde zwei gegen den australischen Nobody Peter Doohan aus - jetzt sollte er sein Team praktisch im Alleingang in der Weltgruppe halten.