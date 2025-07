Spektakuläre Trainer-Meldung! Zverev-Hammer bald perfekt?

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel über das Umfeld von Alexander Zverev diskutiert. Jetzt könnte die deutsche Nummer eins einen neuen Trainer gefunden haben.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel über das Umfeld von Alexander Zverev diskutiert. Jetzt könnte die deutsche Nummer eins einen neuen Trainer gefunden haben.

Toni Nadal, Onkel und langjähriger Trainer von Tennis-Ikone Rafael Nadal, soll der neue Coach von Alexander Zverev werden. Dies berichtete der TV-Sender Sky am Donnerstag.

Der Meldung zufolge weilt die deutsche Nummer eins gerade auf der Baleareninsel Mallorca und trainiert in der Rafa Nadal Academy. Entsprechende Videos kursieren in den Sozialen Medien. Seinen Start beim ATP-Turnier von Gstaad habe Zverev dafür abgesagt.

Kommt auch Rafael Nadal in Zverevs Team?

Zuletzt scheiterte der 28-Jährige in der ersten Runde von Wimbledon an Arthur Rinderknech und klagte anschließend über mentale Probleme. Viele Experten, darunter Boris Becker, forderten daraufhin Veränderungen in dessen Umfeld – genauer gesagt: einen Trainerwechsel.