Becker reagiert auf Zverevs Kritik

„Ich bin ja auf seiner Seite, ich will ja, dass er gewinnt“, sagte der 57-Jährige in einer Live-Aufnahme seines Podcasts mit Andrea Petkovic am Rande des Frauen-Turniers in Bad Homburg. „Es sind ja auch nur Verbesserungsmöglichkeiten oder Hinweise. Das ist Jammern auf hohem Niveau! Er ist die Nummer drei der Welt – da macht man fast alles richtig.“