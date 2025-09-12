Newsticker
Tennis: Novak Djokovic zieht offenbar drastische Konsequenzen!

Djokovic zieht wohl Konsequenzen

Ein politisches Statement bringt Novak Djokovic in seinem Heimatland Kritik ein. Nun soll der Tennisstar Konsequenzen gezogen haben.
Novak Djokovic adelt Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Der Serbe findet deutliche Worte zu seiner Zukunft.
Curdt Blumenthal
Ein politisches Statement bringt Novak Djokovic in seinem Heimatland Kritik ein. Nun soll der Tennisstar Konsequenzen gezogen haben.

Tennisstar Novak Djokovic soll seinen Wohnsitz aus seinem Heimatland Serbien nach Griechenland verlegt haben. Darüber berichtet unter anderem das spanische Portal Mundo Deportivo.

Der 24-fache Grand-Slam-Sieger, der zuletzt im Halbfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz ausschied, soll nun mit seiner Familie im Athener Küstenvorort Glyfada leben.

Wie das griechische Portal Proto Thema berichtet, hat Djokovic seine beiden Kinder bereits an einer internationalen Privatschule eingeschrieben, wo am Donnerstag das neue Schuljahr begann.

Der Serbe sei in den vergangenen Tagen mehrfach in der Umgebung gesichtet worden – beim Einkaufen, beim Training und im Gespräch mit Fans, die ihn um Autogramme baten.

Djokovics Umzug steht offenbar auch im Zusammenhang mit anhaltender Kritik aus seiner Heimat.

Djokovic laut Serbien-Präsident ein „Verräter“

Nachdem er sich öffentlich solidarisch mit Studentenprotesten gegen die serbische Regierung zeigte, wurde er von Medien aus dem Umfeld von Präsident Aleksandar Vucic als „Verräter“ beschimpft.

Seit Monaten herrscht Funkstille zwischen dem Sportler und offiziellen Stellen aus Belgrad.

Zudem soll Djokovic das sogenannte „Goldene Visum“ beantragen – eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis für Nicht-EU-Bürger, die durch Investitionen in Griechenland gewährt wird.

Sportliche Aufgabe in Athen

Djokovic wird an diesem Wochenende im Athener OAKA-Stadion erwartet, wo Griechenland im Davis Cup auf Brasilien trifft.

