Thomalla spricht über Zverevs Probleme

SPORT1 18.09.2025 • 21:15 Uhr Sophia Thomalla äußert sich über die mentalen Herausforderungen ihres Partners Alexander Zverev. Der Tennis-Superstar sprach in der Öffentlichkeit offen über mentale Probleme - ein Weg, den die TV-Moderatorin nicht einschlagen würde.

Sophia Thomalla hat sich über die mentale Verfassung ihres Partners Alexander Zverev geäußert und dabei zugegeben, ganz anders mit mentalen Problemen umzugehen, sollte sie auch betroffen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich würde das privat nie ansprechen, wenn ich sie hätte, weil ich gar nicht möchte, dass die anderen Leute darüber diskutieren und darüber sprechen“, erklärte Thomalla im Gespräch mit RTL.

Zverev-Umgang mit Problemen: „Finde das gut“

Nach seinem überraschend frühen Aus in Wimbledon hatte Alexander Zverev mentale Probleme offenbart und eine Therapie in Erwägung gezogen.

Thomalla zeigte Verständnis für Zverevs Umgang mit dem Thema, stellte aber auch klar, dass es sie „wahnsinnig nerven“ würde, wenn sie selbst mit dieser Thematik an die Öffentlichkeit gehen würde.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sascha ist einer, der ist in einem guten Sinne emotional. Ich finde das gut, wie er mit seinen Sachen umgeht.“