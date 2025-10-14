Nächster Rückschlag für Zverev

Franziska Wendler 14.10.2025 • 09:47 Uhr Alexander Zverev befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase, nun kassiert er den nächsten Dämpfer.

Es läuft momentan alles andere als rund für Alexander Zverev – und nun muss der Deutsche bereits den nächsten Rückschlag verkraften. Toni Nadal, mit dem der 28-Jährige im Sommer auf Mallorca trainiert hatte, wird nicht als neuer Coach mit Zverev zusammenarbeiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aufgekommene Gerüchte, der Onkel des 20-maligen Grand-Slam-Siegers Rafael Nadal werde mit Zverev kooperieren, wurden nun dementiert. Im Interview mit RTL und ntv sagte Toni Nadal: „Ich bin kein Tennis-Coach mehr. Ich habe eine andere Arbeit.“

Diese Worte habe der Spanier dem Deutschen demnach entgegnet, als dieser versuchte, ihn von einer Zusammenarbeit zu überzeugen.

Nadal gibt Zverev Rat mit auf den Weg

Nach dem frühen Wimbledon-Aus hatte Zverev im Sommer mentale Probleme gestanden und sich in die Nadal-Akademie auf Mallorca zurückgezogen. Mehrfach betonte der Sportler in der Folge, er hätte die Zusammenarbeit gerne ausgebaut.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich versuche ihn davon zu überzeugen, weitere Wochen mit mir zu verbringen, und wir werden sehen, wie es läuft. Aber er ist ein sehr beschäftigter Mann“, hatte Zverev Ende Juli erklärt.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN