Tennis: Wochenlange Pause für Lys

SID 28.01.2026 • 13:07 Uhr Die 24-Jährige Eva Lys hatte bereits in Sydney eine Knieverletzung erlitten. In der Weltrangliste wird sie nun zurückfallen.

Eva Lys muss aufgrund einer Knieverletzung eine mehrwöchige Pause einlegen. Das teilte die deutsche Tennisspielerin am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken mit. Die 24 Jahre alte Hamburgerin, die als deutsche Nummer eins in die Australian Open gestartet war und in Melbourne in der ersten Runde ausschied, hatte sich die Blessur zum Jahresstart beim United Cup in Sydney zugezogen.

„Nachdem die ersten Untersuchungen in Sydney nichts Ernstes gezeigt hatten, haben weitere Tests in der Heimat eine Knieverletzung ergeben, durch die ich ein paar Wochen lang pausieren muss“, schrieb Lys. Eine genaue Ausfallzeit teilte sie nicht mit. Die Pause tue „sehr weh. Nicht spielen zu können, ist einer der härtesten Dinge dieser Reise.“