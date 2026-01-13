Kurioser Blitz-Haarschnitt! Tennis-Star packt während Match die Schere aus

Tennis-Profi Camilo Ugo Carabelli hat sich während des Sechzehntelfinales der ASB Classic seine Haare geschnitten.
Profi schneidet sich im Match Haare
Beim ATP-Turnier in Auckland sorgt Tennis-Profi Camilo Ugo Carabelli für kuriose Szenen. In der Pause holt der Argentinier plötzlich eine Haarschere aus seiner Tasche.
Camilo Ugo Carabelli während der Rolex Paris Masters in Paris.
Ein in den sozialen Netzwerken beliebtes Video zeigt den Argentinier beim ATP-Turnier in Neuseeland.
Während einer Spielunterbrechung erwischen die Kameras Carabelli, als dieser auf der Bank sitzend seine Haarspitzen mit einer Schere abschnitt.
Was der 47. der Tennis-Weltrangliste mit dem Feinschliff an seiner Frisur bezwecken wollte, ist unbekannt. Womöglich störte ihn seine Haarpracht während des Duells mit Alejandro Tabilo.
Tennis-Profi Carabelli fliegt aus dem Turnier
Sportlich nutzte der kuriose Blitz-Haarschnitt dem Tennisprofi allerdings herzlich wenig.
Der 26-Jährige verlor sein Match gegen den Chilenen und flog in der Folge aus dem Turnier in Auckland.