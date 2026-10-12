Diese Rekorde knackt Zverev als neue Nummer eins

"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Alexander Zverev beendet die Saison nach Carlos Alcaraz' Aus gegen Zizou Bergs als Nummer eins der Weltrangliste. Er knackt damit aber auch zwei Rekorde.

Ein weiteres Lebensziel erreicht und gleichzeitig noch Rekorde aufgestellt: Alexander Zverev wird die Saison als Nummer eins der beenden.

Auslöser war das überraschende Drittrunden-Aus von Carlos Alcaraz beim Masters 1000 in Shanghai: Der Spanier unterlag Zizou Bergs 5:7, 6:7 (4:7). Der Belgier vergab im zweiten Satz beim Stand von 6:5 zunächst die Chance, die Partie auszuservieren, setzte sich im Tiebreak aber durch. Damit kann Alcaraz den Deutschen in der Jahreswertung nicht mehr einholen.

Alexander Zverev wird die neue Nummer eins der Welt Alexander Zverev wird die neue Nummer eins der Welt © IMAGO/Xinhua

Für Zverev ist es ein historischer Meilenstein. Der 29-Jährige wird als 30. Profi seit Einführung der ATP-Weltrangliste im Jahr 1973 die Spitze erreichen und ist der erste Deutsche, der ein Jahr als Nummer eins abschließt. Zuvor hatte nur Boris Becker 1991 für zwölf Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden, das Jahr aber nicht als Nummer eins beendet.

Zverev schnappt sich auch Rekord von Agassi

Zudem stellt Zverev eine weitere Bestmarke auf. Bei der Veröffentlichung der Jahresendrangliste am 23. November wird er 29 Jahre und 217 Tage alt sein. Er ist damit der Spieler, der bei seiner Premiere als Nummer eins am Jahresende am ältesten war.

Aktuell hält den Rekord noch Andre Agassi, der bei seiner Premiere 1999 zum Jahresende drei Tage älter war als Zverev. Andy Murray war 2016 20 Tage älter.

DEINE MEINUNG

Zverev hatte die Grundlage mit seinen Grand-Slam-Titeln in Paris und New York gelegt.

„Es war eine fantastische Saison für mich, mit den Siegen in Paris und New York. Zu wissen, dass ich das Jahr an der Spitze der Weltrangliste beenden werde, ist ein wahr gewordener Traum“, sagte Zverev: „Es steckt viel Arbeit und Einsatz hinter diesem Ziel, besonders nach meiner Rückkehr von der Knöchelverletzung. Ich hoffe, die Saison stark zu beenden.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.