ATP Finals: Alexander Zverev bezwingt Hurkacz und fordert Djokovic

Bestens in Erinnerung ist Zverev dabei der starke Comeback-Sieg in Tokio. Die anderen drei Vergleiche mit dem Weltranglistenersten in dieser Saison verlor der 24-Jährige, darunter das Viertelfinale bei den Australian Open und zuletzt das Halbfinale der US Open in fünf Sätzen. Insgesamt steht die Bilanz der beiden nach Siegen klar bei 7:3 für Djokovic.