Peng Shuai: ATP-Statement zu China-Boykott verärgert Profis wie Brown und Sandgren

Nachdem die ATP in einem äußerst dünnen Statement erklärt hatte, wegen der besorgniserregenden Situation um den verschwundenen Tennis-Star anders als die WTA auf die Austragung von Turnieren in China vorerst keineswegs zu verzichten, reagierten zahlreiche aktuelle und ehemalige Profis empört. (BERICHT: WTA-Hammer! Keine Turniere mehr in China)