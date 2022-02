Tennis, ATP: Novak Djokovic reagiert auf Zverev-Eklat

Die Verantwortlichen reagierten sofort und schloss Zverev auch vom Einzelwettbewerb aus. Für Novak Djokovic war diese Entscheidung richtig. „Ich denke, die Disqualifikationsentscheidung war nicht zu harsch. Ich denke, es war unter diesen Umständen richtig“, sagte der Serbe am Rande des Turniers in Dubai. Djokovic hoffe, dass Zverev darüber nachdenken könne und ihm so etwas nie wieder passiere. (Bericht: Wut und Entsetzen nach Zverev-Eklat)