Indian Wells: Zverev scheitert früh - Kerber siegt

Tennisprofi Alexander Zverev hat die nächste herbe Enttäuschung in einer bislang alles andere als glücklichen Saison für ihn erlebt. Erst das frühe Aus bei den Australian Open, dann sein Ausraster und die folgende Disqualifikation in Acapulco/Mexiko, nun die Niederlage in seinem ersten Match beim prestigereichen Masters von Indian Wells.