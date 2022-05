Zverev im Finale von Madrid - Djokovic scheitert an Alcaraz

Der sensationell aufspielende Alcaraz (19), der in der Weltrangliste am Montag auf Rang sechs klettern wird, hatte am Freitag im spanischen Generationenduell erstmals Rafael Nadal (35) besiegt - und er verlangte auch Djokovic im ersten Aufeinandertreffen alles ab. Der Serbe allerdings hielt gut dagegen, er spielte taktisch gut und konterte die peitschenden Schläge seines Gegners oder dessen unzählige Stopps. Am Ende aber ging ihm nach mehr als dreieinhalb Stunden die Kraft aus.