Laver Cup: Großer Abschied von der Tenniswelt - Roger Federer absolviert letzte Partie

Noch ein letztes Mal kann Federer sich dem widmen, was er am liebsten mag: Tennis. „Ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Ich werde versuchen, wettbewerbsfähig zu sein“, sagt der 41-Jährige, dessen Körper nach all den Titeln, Triumphen und Strapazen nicht mehr will: „Aber immerhin kann ich auf einem Niveau spielen, das ich völlig akzeptabel finde.“