Erster Sieg für Djokovic in Australien

Novak Djokovic hat auf seiner Comeback-Tour durch Australien den ersten Sieg gefeiert. Beim ATP-Turnier in Adelaide gewann der 21-malige Grand-Slam-Champion 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne. Tags zuvor hatte Djokovic an der Seite des Kanadiers Vasek Pospisil das Doppel gegen Tomislav Brkic (Bosnien-Herzegowina) und Gonzalo Escobar (Ecuador) in drei Sätzen verloren.