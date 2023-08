Traumfinale in Cincinnati perfekt! Zverev unterliegt Djokovic knapp - dieser trifft nun auf Alcaraz

Alexander Zverev hat den Einzug ins Finale des ATP-Masters in Cincinnati knapp verpasst. Im Halbfinale unterlag der Hamburger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 2) 6:7 (5:7), 5:7 und kassierte damit seine siebte Niederlage im elften Duell mit dem Grand-Slam-Rekordsieger.

Dennoch geht Zverev nach den Leistungen in Cincinnati gestärkt in die US Open (28. August bis 10. September).