Pleite bei Paris-Generalprobe: Nadal scheitert an Hurkacz

Rafael Nadal startet ohne Erfolgserlebnis in seine letzten French Open. Der spanische Tennis-Topstar unterlag beim Masters-Turnier in Rom in Runde zwei dem Polen Hubert Hurkacz 1:6, 3:6 und zeigte sich erneut weit von seiner Bestform entfernt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In seiner Vorbereitung auf den Sandplatz-Grand-Slam in Paris (ab 20. Mai), den er 14-mal gewonnen hat, war der 36 Jahre alte Nadal zuletzt in Madrid bereits im Achtelfinale gescheitert.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Im Rom, wo er mit zehn Titeln Rekordsieger ist, hatte Nadal schon in der ersten Runde gegen den belgischen Qualifikanten Zizou Bergs (4:6, 6:3, 6:4) Schwerstarbeit leisten müssen.