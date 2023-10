Tennis: Trainiert Becker bald wieder einen Topstar? Trainingswoche mit Rune

Kehrt Boris Becker schon bald wieder ins Rampenlicht auf der Tennistour zurück? In den vergangenen Jahren hatte er die größten Turniere als TV-Experte für die BBC oder Eurosport am Rande begleitet. Doch nun winkt ihm ein neuer Job, der ihn wieder direkt an den Platz bringen würde.

Denn Becker verbrachte nun eine Woche lang in Monaco mit Holger Rune und bereitete den Dänen auf das Turnier in Stockholm vor.

Steigt Becker bei Rune ein?

Zuletzt flog der 20-Jährige fünfmal in der ersten und einmal in der zweiten Runde raus. Dabei gilt Rune eigentlich als eines der größten Talente und steht in der Weltrangliste trotz dieser Krise schon auf Rang fünf. Das ATP-Turnier in München gewann der Däne übrigens auch schon zweimal.