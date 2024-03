Zverev zieht ins Halbfinale von Miami ein

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Miami mit einer insgesamt überzeugenden Vorstellung ins Halbfinale eingezogen. Der an Position vier gesetzte Hamburger gewann im Viertelfinale gegen den hartnäckigen Ungarn Fabian Marozsan 6:3, 7:5 und steht damit in Florida zum zweiten Mal in seiner Karriere unter den letzten vier.