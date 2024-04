ATP-Turnier in München: Marterer verpasst Überraschung

Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in München eine große Überraschung verpasst. Der 28 Jahre alte Nürnberger unterlag dem an Nummer fünf gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (3:7). Das zähe Ringen auf dem Centre Court dauerte 3:24 Stunden.

Seine große Chance, erstmals seit Oktober 2023 wieder ein Match auf der ATP-Tour zu gewinnen, vergab Marterer im dritten Satz, als er erst beim Stand von 5:2 seinen Aufschlag abgeben musste und beim Stand von 6:5 seinen einzigen Matchball nicht nutzen konnte. Die Niederlage ist für den 101. der Weltrangliste bereits die achte in Serie in einem Auftaktmatch.

Der an Nummer sieben gesetzte Koepfer, derzeit die Nummer 54 der Weltrangliste, war in München zum zweiten Mal am Start. Seit dem Turnier in Hamburg im Juli 2021 hat er auf der ATP-Tour kein Match mehr auf Sand gewonnen. Im März war Koepfer beim Masters in Miami nach eindrucksvollen Siegen erst im Achtelfinale an Daniil Medwedew gescheitert.