Nadal-Comeback kommende Woche in Barcelona

Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal steht nach monatelanger Verletzungspause vor seinem Comeback. Laut Angaben der Organisatoren des ATP-Turniers ab kommender Woche in Barcelona trifft der Gewinner von 22 Grand-Slam-Turnieren in der katalanischen Metropole in seinem Auftaktmatch auf den Italiener Flavio Cobolli.