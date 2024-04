Tennis: Djokovic überrascht mit ATP-Absage!

Das ist eine Überraschung! Tennis-Star Novak Djokovic sagt seine Teilnahme beim ATP Masters in Madrid ab. Wie Tennis TV berichtete, habe die Absage des Serben jedoch keine gesundheitlichen Gründe.

Vor knapp zwei Wochen startete der 36-Jährige bei Masters in Monte Carlo in die aktuelle Sandplatzsaison und erreichte direkt das Halbfinale. Nachdem er nun seine Teilnahme an der Mutua Open in Madrid absagt hatte, bleiben ihm noch drei Turniere, darunter die French Open, das Masters in Rom und eines der beiden 250er-Events in Genf und Lyon, um sich auf Paris vorzubereiten.

Aufgrund der Absage wird nun Jannik Sinner, Sieger der Australian Open, als Nummer eins der Setzliste in Madrid an den Start gehen. Carlos Alcaraz, der als Titelverteidiger in das Turnier starten würde, zog sich zuletzt eine Unterarmverletzung zu und setzte deshalb die Turniere in Barcelona und Monte Carlo aus.

