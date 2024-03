Die Sinnsuche eines Tennis-Superstars - und das letzte große Ziel von Novak Djokovic

Ivanisevic folgt auf Tennis-Ikonen Becker und Agassi

Acht Trainer hatte die Nummer eins der Welt in seiner bislang 21 Jahre langen Karriere an seiner Seite, darunter auch Boris Becker, mit dem er von 2013 bis 2016 zusammenarbeitete. Es folgten sehr kurze Kooperationen mit Tennis-Ikone Andre Agassi sowie Ex-Profi Radek Stepanek, bis dann Marian Vajda wieder zum Cheftrainer wurde, der diese Position in früheren Jahren schon innehatte.

Ivanisevic war 2018 ins Team gestoßen, um Innovationen und „Aufschlag-Magie in unser Team bringen“, wie Djokovic nun in seinem Instagram-Posting zum Ende der Zusammenarbeit schrieb - und das ist ihm zweifelsohne gelungen.

Djokovic: „Beziehung hatte Höhen und Tiefen“

Ivanisevic war als starker Charakter auch der ideale Mann, um die Wutausbrüche von Djokovic in Richtung der Box wegzustecken oder sogar zurückzuschießen, was den Serben dann teilweise noch extra anzustacheln schien.

Disziplin und Lebensstil ebnen Weg an die Spitze

Alcaraz und Sinner machen Djokovic das Leben schwer

Ergebnisse, die der „Djoker“ so nicht gewohnt ist - und die ihn nerven, wie man sowohl bei seinem Wutausbruch in Richtung seiner Box im Sinner-Match als auch gegen Nardi erkennen konnte.

Familienleben rückt zunehmend in den Fokus

Das Event in Miami sagte er zuletzt jedoch kurzfristig ab, um „seine privaten und beruflichen Pläne ausbalancieren. “ Auch diese Aussage verdeutlicht, dass neben dem Sport andere Dinge wie das Familienleben für den zweifachen Vater immer mehr in den Vordergrund rücken.

Bei all diesen Anzeichen kommt die Frage auf, was den Serben nach all seinen Erfolgen immer noch Tag für Tag ans Limit treibt. Und wieso er nun mit der Trennung von Ivanisevic noch einmal nach einem Impuls sucht, statt die Karriere an der Seite seines Freundes ausklingen zu lassen.