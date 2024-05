Der Mann, der Boris Becker zur Legende machte

„Der Junge wird mal Wimbledon spielen“

Wenig später, irgendwann im Herbst 1983, trifft man sich im Flughafenhotel in Frankfurt/Main. Tiriac, der Manager mit der Lizenz zum Geldbeschaffen, Bosch, der sich als Trainer bedingungslos dem rothaarigen Jungen verschrieben hat, und Familie Becker aus Leimen: Vater Karl-Heinz, Mutter Elvira und ihr Sohn Boris. An dem Tag verlieren Karl-Heinz und Elvira ihren Zweitgeborenen an Deutschland.

Tiriac arbeitete einst am Fließband

Tiriac stammt aus Kronstadt in Siebenbürgen, dort stand er am Fließband einer Kugellagerfabrik. Er wohnte in derselben Straße wie Günther Bosch, der auch im selben Werk arbeitete. Bosch spielte gerne und gut Tennis, Tiriac noch nicht so sehr, er hatte es zunächst eher mit Eishockey, deshalb gab ihm der Kollege ein paar Trainerstunden.