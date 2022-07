Wimbledon: Boris Becker erlebt heute sein traurigstes Jubiläum

Gegen den an 8 gesetzten US-Amerikaner Curren vollendete Becker seinen Coup, auf den ein Helden-Empfang in der Heimat Leimen, in den deutschen TV-Studios und bei Bundeskanzler Helmut Kohl in Bonn folgte - ein Triumphzug, auf den er schon lange vor seinem Tiefpunkt in diesem Jahr mit gemischten Gefühlen zurückblickte. (HINTERGRUND: Das wurde aus Kevin Curren)