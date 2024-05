Nach der Saison: Zverev-Bezwinger Thiem beendet Karriere

Es hatte sich seit Längerem angedeutet, nun ist es offiziell: Der österreichische Tennisstar Dominic Thiem beendet nach dem Ende der Saison seine erfolgreiche Profikarriere - im Alter von dann 31 Jahren. Das gab der US-Open-Sieger von 2020, den seit etlicher Zeit Probleme mit dem Handgelenk plagen, am Freitag in den sozialen Medien bekannt.

"Ich muss euch eine sehr traurige, aber auch sehr schöne Nachricht mitteilen. Die Saison 2024 ist meine letzte", sagte der 30-Jährige in einer Videobotschaft an seine Fans gerichtet: "Mein Handgelenk macht nicht so mit, wie es sollte und ich es will. Der zweite Grund ist mein inneres Gefühl - ich habe sehr lange und vorsichtig darüber nachgedacht. Diese Entscheidung ist die einzig richtige."