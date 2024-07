Verrücktes Tennis-Duell! Nadal bezwingt großen Namen in Bastad

„Das Gefühl ist großartig, vor so vielen Zuschauern zu spielen, bedeutet mir sehr viel“, sagte Nadal, der auch seinem Gegner Respekt zollte: „Es ist eine große Ehre, gegen den Sohn einer der größten Legenden in der Geschichte unseres Sports zu spielen.“ Borg habe „sehr gut gespielt, er hat eine große Zukunft vor sich.“

Nadal will bei Olympia in Paris nach Medaillen greifen

Ende Mai war Nadal in seinem Auftaktmatch bei den French Open ohne Satzgewinn am späteren Finalisten Zverev gescheitert, hatte die Partie aber trotz einer holprigen Vorbereitung über weite Strecken eng gestaltet.

Bis zum Turnier in Bastad hatte der ehemalige Weltranglistenerste kein Match mehr auf der Tour bestritten, auch auf eine Teilnahme an dem am vergangenen Sonntag beendeten Rasenklassiker in Wimbledon hatte Nadal verzichtet.