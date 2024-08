Zverev nach Olympia-Enttäuschung mit lockerem Auftaktsieg in Montreal

SID 08.08.2024 • 20:38 Uhr Der Hamburger fühlt sich auf Hartplatz wohl. In New York peilt er in drei Wochen seinen ersten Grand-Slam-Titel an.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat sich eine Woche nach seinem Olympia-Aus bestens erholt gezeigt. Bei der Rückkehr auf den Hartplatz gewann der Tokio-Olympiasieger sein Auftaktmatch beim ATP-Masters in Montreal gegen den Australier Jordan Thompson souverän mit 6:1, 6:1. Im Achtelfinale bekommt es Zverev mit dem Dänen Holger Rune oder Pablo Carreno-Busta aus Spanien zu tun.

Zverev hatte sich in Paris in einigen Partien nicht gut gefühlt und nach seinem Viertelfinal-Aus gegen den Italiener Lorenzo Musetti angekündigt, sich vor dem Start der Hartplatzsaison in Nordamerika gründlichen Gesundheitschecks zu unterziehen. Körperliche Probleme waren beim Hamburger am Donnerstag aber nicht zu sehen. Gegen Thompson dominierte der 27-Jährige von Beginn an die Ballwechsel und verwandelte nach nur 63 Minuten Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg.