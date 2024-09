Sinner-Wende: Kyrgios lacht - und macht vielsagende Andeutung

So teilte der Australier auf Instagram unter anderem einen Eurosport -Post zur WADA-Entscheidung und schrieb dazu: „Hahahaha, vielleicht doch nicht so unschuldig?“

Kyrgios postet vielsagenden Eminem-Song

Zuvor hatte er bereits kurz nach dem Urteil in seiner Instagram-Story den Song „The Way I Am“ von Eminem gepostet.

Gestoppt hatte er ihn an der Stelle, an der folgender Text folgt: „Und diese ganze Kontroverse umgibt mich, und es scheint, als würden die Medien gleich mit dem Finger auf mich zeigen. Also zeige ich mit einem Finger auf sie, aber nicht mit dem Zeigefinger oder dem kleinen Finger oder dem Ringfinger oder dem Daumen, das ist das, was man anlegt, wenn es einem egal ist, wenn man den Bullshit nicht mehr ertragen kann, weil sie auch voller Scheiße sind.“