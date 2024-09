Tennis: Eklat! Skandal-Profi mit nächstem Aufreger

Der französische Skandal-Profi Benoit Paire hat erneut für einen Aufreger gesorgt. Beim ATP Challenger in Rennes verlor der 35-Jährige deutlich nach nur 37 gespielten Minuten. Nach dem Match konnte er sich eine Geste in Richtung des Publikums nicht verkneifen.

Das ging schnell! Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die 1:6, 0:6-Niederlage gegen den Briten Jacob Fearnley offiziell und Paire sichtlich bedient. Nach einem Doppelfehler beim Matchball wurde der Franzose von den Zuschauern ausgepfiffen. Dieser reagierte, indem er sarkastisch Handküsse in Richtung der Tribüne verteilte, während er zum Netz ging, um sich mit seinem Gegner abzuklatschen.

Kurz nach dem Match meldete sich Paire in den Sozialen Netzwerken. Bei X postete er drei lachende Smileys.

ATP-Tour: Skandal-Profi ist für sein Verhalten bekannt

Drei Einzeltitel konnte Paire in seiner Karriere bereits gewinnen, weitaus häufiger fiel er jedoch durch Negativschlagzeilen auf.

Vor zwei Jahren, bei den Estoril Open, zog der 35-Jährige nach einer Niederlage beim Verlassen des Platzes seine Hose herunter und zeigte dem Publikum seinen - immerhin noch mit einer Boxershorts bekleideten - Hintern. Auch damals reagierte er so auf Buhrufe von den Rängen.

Paire: Kritik nach Lustlos-Auftritt im letzten Jahr

Im vergangenen Jahr wurde der Skandal-Profi nach einem Lustlos-Auftritt in Malaga von den Medien und Tennis-Fans scharf kritisiert. Nachdem er den ersten Satz gegen Pedro Martinez mit 0:6 verlor und dabei selbst einfache Bälle amateurhaft meterweit ins Aus schlug, gab Paire im zweiten Satz beim Stand von 2:4 auf. Der Franzose deutet im Anschluss an, an psychischen Problemen zu leiden.