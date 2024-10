Tennis: Selbst sein Rücktritt findet in Nadals Schatten statt

Es ist Januar 1999, als viele Zuschauer beim Junioren-Tennisturnier Les Petits As im französischen Tarbes ihren Augen nicht trauen, was für ein unglaubliches Niveau sie gerade von zwei 12-Jährigen zu sehen bekommen.

Die Namen der beiden Kinder? Rafael Nadal und Richard Gasquet, die beide als die größten Tennistalente in ihrem Alter gelten. Nicht wenige sehen den Franzosen dabei sogar noch einen Tick voraus, da er in jungen Jahren zunächst ein wenig erfolgreicher ist.

So auch an diesem Tag: Gasquet gewinnt das hochklassige Duell mit 6:7, 6:3, 6:4 und holt sich wenige Jahre später den äußerst prestigeträchtigen Turniersieg. Nadal zieht ein Jahr später nach - doch was damals noch keiner ahnt: Die Karrieren der beiden würden anschließend weit auseinanderdriften.