Neuer Tennis-Eklat: "Ich hoffe, Du wirst gefeuert!“

Beim ATP-Turnier in Shanghai häufen sich die Anfeindungen von Spielern gegenüber den Schiedsrichtern. Jüngstes Beispiel ist Stefanos Tsitsipas.

Der weiße Sport Tennis beschmutzt sich aktuell selbst. Die Respektlosigkeiten gegenüber den Schiedsrichtern nehmen zu. Jüngste Beispiele boten beim ATP -Turnier in Shanghai Daniil Medvedev, Alexander Zverev , Francis Tiafoe und Stefanos Tsitsipas.

Der Grieche legte sich am Mittwoch mit Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy an. Dieser hatte Tsitsipas am Anfang des zweiten Satzes im Match gegen Medvedev wegen Zeitüberschreitung verwarnt. Damit war Tsitsipas nicht einverstanden und wollte die Entscheidung begründet haben. „Wieso seid ihr alle gegen mich?“, konterte der Grieche die Erklärung Murphys, warum er Tsitsipas verwarnt hatte.