Tennis-Star spricht über Alkohol-Sucht und Comeback-Pläne

Im The Louis Theroux Podcast berichtet Tennis-Star Nick Kyrgios jetzt über „eine dunkle Zeit“, die er in seiner Karriere durchmachen musste. „Ich habe nur gespielt und gespielt und gespielt und mich mit allem Möglichen beschäftigt. Ich trank und geriet außer Kontrolle, während ich weiter spielte und reiste“, erzählte der 29-Jährige.

Alkoholkonsum geriet außer Kontrolle

2019 begab sich Kyrgios zwischenzeitlich in psychiatrische Behandlung. „Ich hatte einfach damit zu kämpfen, der zu sein, der ich war. Es war schwer zu dieser Zeit und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich vom Sport zurückziehen konnte, um an mir zu arbeiten und mich in den richtigen Kopf zu bekommen.“

Comeback-Pläne bei Kyrgios

In den vergangenen zwei Jahren bestritt der Australier verletzungsbedingt lediglich ein Match. Erst kürzlich kündigte er an, im Dezember in Abu Dhabi bei einem Showturnier sein Comeback feiern zu wollen. Auch bei seinem Heimspiel, den Australian Open, will er Anfang 2025 starten.