Sinners Dopingfall: "Mir wurde klar, wer meine wahren Freunde sind"

Trotzdem blieb der Schatten des Verdachts. „Ich ging zum Training in das Clubhaus von Cincinnati und dachte: Wie sehen sie mich an? Was denken sie wirklich von mir?“, erinnerte sich Sinner an die belastenden Momente. Doch in der schwierigen Zeit erkannte er auch, wer wirklich zu ihm steht: „Mir wurde klar, wer meine wahren Freunde sind.“