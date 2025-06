Tennis heute live: Zverev gegen Giron im Free-TV, Stream & Ticker

Alexander Zverev schlägt nach der Finalniederlage im ATP-Finale von Stuttgart in Halle auf. Fest im Visier: der erste Coup auf Rasen!

Alexander Zverev schlägt nach der Finalniederlage im ATP-Finale von Stuttgart in Halle auf. Fest im Visier: der erste Coup auf Rasen!

Alexander Zverev startet am Mittwoch im Sechzehntelfinale bei den Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen. Nach der fünften Niederlage in Folge gegen Angstgegner Taylor Fritz im ATP-Finale von Stuttgart (3:6, 6:7 (0:7)) bekommt es die deutsche Nummer eins erneut mit einem US-Amerikaner zu tun. Zum Turnierauftakt trifft Zverev auf die Nummer 43 der ATP-Rangliste, Marcos Giron.