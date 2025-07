Brisante Entscheidung von Sinner

Nanu? Jannik Sinner baut in seinem Betreuer-Team um - der neue und alte Mann spielte in der Dopingaffäre eine entscheidende Rolle.

Der frisch gekürte Wimbledonsieger Jannik Sinner sorgt mit einer Personalentscheidung für Aufsehen: Der Tennis-Weltranglistenerste holt seinen früheren Fitnesstrainer Umberto Ferrara zurück in sein Team.

Sinner holt Fitnesstrainer nach Doping-Affäre wieder zurück

„Jannik Sinner hat Umberto Ferrara mit sofortiger Wirkung als Fitnesstrainer wieder eingestellt“, teilte Sinners Managementfirma Avima in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit: „Umberto hat in Janniks Entwicklung bis heute eine wichtige Rolle gespielt, seine Rückkehr steht für eine Erneuerung des Fokus auf Kontinuität und Leistung auf dem höchsten Level.“