Sinner-Insider: So lief das mit dem Doping-Spray

Der 55-Jährige bestätigte dabei, dass das Spray mit dem Medikament Trofodermin, welches das Anabolikum Clostebol enthält und letztlich zum Doping-Befund bei Sinner geführt haben soll , in seinem Besitz war.

„Ich benutze es seit Jahren, da es vom Facharzt als unterstützendes Medikament bei einer chronischen Krankheit verschrieben wird“, sagte Ferrara der Gazzetta dello Sport : „Ich war mir des Verbots vollkommen bewusst und habe es immer mit äußerster Vorsicht in meinem persönlichen Waschbeutel aufbewahrt.“

Fall Sinner: Fitnesstrainer empfahl Einsatz des Clostebol-Sprays

Auch deshalb habe er Physiotherapeut Giacomo Naldi, von dessen Fingerwunde das Clostebol nach Darstellung der Sinner-Seite letztlich in den Blutkreislauf des Tennis-Stars geriet, das Spray auch nicht ohne Warnung gegeben.

„Ich habe ihm vorgeschlagen, es zu benutzen, weil er eine Schnittwunde am Finger hatte, die nicht verheilte und seine Arbeit kompliziert machte“, gab Ferrara an.

Weiter habe er Naldi „sehr deutlich gesagt, was das Produkt ist und dass er auf keinen Fall mit Jannik in Kontakt kommen darf. Tatsächlich habe ich erlaubt, es nur in meinem persönlichen Badezimmer zu verwenden.“