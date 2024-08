Bericht: Sinner zieht Konsequenzen nach Doping-Enthüllung!

Jannik Sinner hat seinen Physiotherapeuten Giacomo Naldi und seinen Fitnesstrainer Umberto Ferrara offenbar aus seinem Team entfernt. Das berichtete am Freitag die italienische Gazzetta dello Sport . Demnach zog der 23-Jährige Konsequenzen aus den Unachtsamkeiten seiner beiden Trainer. Naldi und Ferrara gehörten seit 2022 zum Team Sinners.

Vor kurzen war bekannt geworden, dass der Weltranglistenerste Mitte März beim ATP-Turnier in Indian Wells zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet wurde. Dies hatte hohe Wellen geschlagen - auch, weil der Italiener bereits vor über fünf Monaten von einem zuständigen Anti-Dopingagentur ITIA (International Tennis Integrity Agency) ausgerufenen Schiedstribunal für unschuldig befunden wurde.

Physiotherapeut angeblich Schuld

Demnach hatte Sinners Physiotherapeut Naldi bei mehreren Behandlungen eine Schnittwunde am Finger, die er sich an einem Skalpell zugezogen hatte. Diese Wunde habe Naldi mit einem Spray namens Trofodermin, welches den verbotenen Inhaltsstoff Clostebol beinhaltet, behandelt.

Sinners Fitnesscoach soll diese Mittel zuvor in einer Apotheke in Bologna gekauft und nicht auf verbotene Inhaltsstoffe überprüft haben. Bei Ölmassagen des Knöchels soll das Mittel in Sinners Körper gelangt sein. Eine Argumentation, die das Schiedstribunal überzeugte - wenn auch nicht alle Doping-Experten.