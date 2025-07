Tennis-Zoff: Streit der Trainer-Stars eskaliert!

SPORT1 30.07.2025 • 17:14 Uhr In der Tennis-Szene entbrennt ein öffentlicher Streit zweier Supertrainer. Es geht um Stefanos Tsitsipas.

Im Tennis ist ein Streit zwischen Goran Ivanisevic und Patrick Mouratoglou, den beiden erfolgreichsten Trainern der vergangenen Jahre, eskaliert. Es geht dabei um den Umgang mit Stefanos Tsitsipas.

Ivanisevic sollte zuletzt den Griechen aus einer tiefen Krise führen, ging jedoch nach zwei Turnieren wieder, weil er vor der Trennung in der Öffentlichkeit gegen seinen Schützling wetterte. Und genau dieses Vorgehen erzürnte Mouratoglou zuletzt gewaltig. Immerhin entdeckte er Tsitsipas in jungen Jahren, förderte den Star in der Mouratoglou Academy in Nizza und war von 2018 bis 2021 selbst sein Trainer.

Unter Mouratoglou lief es auch noch, der Rechtshänder stieß in die Weltspitze hervor. Nach seiner Kritik kam nun der Konter. „Ich werde mit ihm reden, wenn ich ihn sehe. Das ist sicher. So etwas macht man nicht. Wenn er ein Problem mit mir hat, sollte er mich anrufen und mir sagen, was er denkt. Und ich sage ihm, was ich denke. Ich ziehe nicht umher und sage, was ich über ihn denke. Und das sollte ich jetzt besser auch nicht tun. Ich werde für den Moment ruhig sein“, wetterte Ivanisevic in einem Interview mit der ehemaligen Profi-Spielerin Anna Chakvetadze nun.

Er griff seinen Trainerkollegen noch weiter an: „Sagen wir so: Wenn ich nach Toronto oder Cincinnati gehe, freue ich mich am meisten darauf, Mouratoglou zu sehen. Ich weiß, warum er das getan hat, aber trotzdem: Ich hatte nie ein Problem mit irgendeinem Trainer in meinem Leben. Trainer sollten sich gegenseitig unterstützen und nicht ins Internet gehen und über andere Trainer reden.“

Tennis-Legenden Ivanisevic und Mouratoglou streiten sich

Ivanisevic ist in Kroatien ein Volksheld nach dem legendären Wimbledon-Sieg 2001. Der ehemalige Aufschlag-Riese war von 2018 bis März 2024 Teil des Trainerteams von Novak Djokovic, unter ihm feierte Djokovic insgesamt 12 seiner 24 Grand-Slam-Titel.

Mouratoglou wiederum war von 2012 bis zu ihrem Rücktritt 2022 der Trainer von Serena Williams. Das Duo gewann gemeinsam zehn Grand Slams.

Nun sorgte der Franzose mit seinem Kommentar bei Instagram zur Trennung von Tsitsipas und Ivanisevic für Wut bei seinem Kollegen.

Er sagte in dem Video: „Ivanisevic kommt in einer schlechten Phase. Und er weiß, dass es eine schlechte Phase ist. Das ist keine Überraschung. Wenn man sich die Resultate von Stefanos im letzten Jahr ansieht, sind sie weit weg von dem, was er vorher erreicht hat. Also weiß Goran, dass es eine schwere Phase ist. Entweder akzeptiert man das, oder nicht“, erklärte Mouratoglou.

