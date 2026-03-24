Sieg gegen Cilic: Zverev im Achtelfinale von Miami

SID 24.03.2026 • 01:43 Uhr Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev meistert die Aufgabe gegen den früheren US-Open-Sieger.

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Miami weiter auf Kurs. Der beste deutsche Tennisprofi setzte sich in der dritten Runde gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien mit 6:2, 5:7, 6:4 durch. Im Achtelfinale gegen Quentin Halys aus Frankreich ist der an Position drei gesetzte Hamburger erneut Favorit.

Anfangs dominierte Zverev das Duell mit Cilic, spielte mit hohem Tempo und nahm dem Kroaten zweimal den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang entglitt ihm jedoch zunächst die Kontrolle. Zverev gelang im dritten Satz aber ein frühes Break. Diesen Vorsprung gab er nicht mehr aus der Hand, bis er schließlich seinen ersten Matchball verwandelte.

Miami: Schwache deutsche Bilanz

Überraschend ausgeschieden ist bereits Carlos Alcaraz. Der Spanier verpasste durch eine 3:6, 7:5, 4:6-Drittrundenniederlage gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda das Achtelfinale.