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Trotz Olise-Trikot: Zverev im Doppel ausgeschieden

Zverev überrascht mit Olise-Trikot

An der Seite seines Freundes Marcelo Melo unterliegt Alexander Zverev den an Nummer zwei gesetzten Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul.
Alexander Zverev gewinnt souverän sein Zweitrundenmatch bei den BMW Open in München. Der Kanadier Gabriel Diallo bleibt über die gesamte Partie hinweg chancenlos.
SID
An der Seite seines Freundes Marcelo Melo unterliegt Alexander Zverev den an Nummer zwei gesetzten Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul.

Alexander Zverev ist nach seinem Einzug ins Viertelfinale des Einzel-Wettbewerbs beim ATP-Turnier in München im Doppel ausgeschieden.

An der Seite seines brasilianischen Freundes Marcelo Melo unterlag der Hamburger in der ersten Runde den an Nummer zwei gesetzten Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul 4:6, 3:6.

Zverev wärmt sich in Olise-Trikot auf

Auch ein besonderes Kleidungsstück brachte Zverev kein Glück: Beim Aufwärmen hatte er ein Trikot von Michael Olise vom FC Bayern getragen.

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Am Mittwochabend hatte Zverev das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid (4:3) besucht. Nach seinem Sieg im Einzel gegen Gabriel Diallo aus Kanada (6:1, 6:2) schwärmte er: „Das war ein Erlebnis.“

Die Bayern-Spieler Serge Gnabry und Joshua Kimmich revanchierten sich am Donnerstag für die Unterstützung von Zverev: Beim glatten Erfolg gegen Diallo saßen sie in der Box des Hamburgers.

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