Keine Überraschung im deutschen Duell: Der Erfolgslauf des 18 Jahre alten Tennistalents Max Schönhaus beim Turnier in Hamburg ist gestoppt. Gegen den abgezockten Yannick Hanfmann (34) musste sich Schönhaus bei seiner ersten Hauptfeldteilnahme auf ATP-Level in der ersten Runde mit 3:6, 7:6 (7:4), 4:6 geschlagen geben.
Hamburg: Schönhaus verpasst Überraschung gegen Hanfmann
Schönhaus, der 2025 im Junioren-Finale der French Open gestanden hatte, zeigte eine gute Leistung und ließ sein Talent immer wieder aufblitzen. Doch in den entscheidenden Phasen unterliefen ihm auf dem Centre Court am Rothenbaum zu viele Fehler. Hanfmann spielte am Ende seine Erfahrung aus. Der Routinier könnte im Achtelfinale nun auf den an Position sieben gesetzten Italiener Luciano Darderi treffen.
Tags zuvor hatte sich Schönhaus überraschend im Finale der Qualifikation durchgesetzt und den bislang größten Erfolg seiner jungen Profikarriere gefeiert. Er schlug den Weltranglisten-84. Marcos Giron (USA) in drei Sätzen. Neben Hanfmann sind noch Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff, die beide im Laufe des Montags ihr Erstrundenmatch bestreiten, sowie der ebenfalls 18 Jahre alte Justin Engel im Turnier. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme zuvor kurzfristig abgesagt.