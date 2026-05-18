Hamburg: Schönhaus verpasst Überraschung gegen Hanfmann

SID 18.05.2026 • 16:59 Uhr Im deutschen Duell am Rothenbaum setzt sich der deutlich erfahrenere Spieler durch.

Keine Überraschung im deutschen Duell: Der Erfolgslauf des 18 Jahre alten Tennistalents Max Schönhaus beim Turnier in Hamburg ist gestoppt. Gegen den abgezockten Yannick Hanfmann (34) musste sich Schönhaus bei seiner ersten Hauptfeldteilnahme auf ATP-Level in der ersten Runde mit 3:6, 7:6 (7:4), 4:6 geschlagen geben.

Schönhaus, der 2025 im Junioren-Finale der French Open gestanden hatte, zeigte eine gute Leistung und ließ sein Talent immer wieder aufblitzen. Doch in den entscheidenden Phasen unterliefen ihm auf dem Centre Court am Rothenbaum zu viele Fehler. Hanfmann spielte am Ende seine Erfahrung aus. Der Routinier könnte im Achtelfinale nun auf den an Position sieben gesetzten Italiener Luciano Darderi treffen.