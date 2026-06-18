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Tennis heute live: So verfolgen Sie Alexander Zverev - Hanfmann im Free-TV, Stream & Liveticker

Zverev im deutschen Duell gefordert

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Turniers in Halle auf Lansdmann Yannick Hanfmann. So verfolgen Sie das Match des French-Open-Siegers im Free-TV und Ticker.
Alexander Zverev gewinnt bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel und setzt sich im Finale gegen Flavio Cobolli durch. Wir liefern die spannendsten Zahlen zum historischen Triumph.
SPORT1
Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Turniers in Halle auf Lansdmann Yannick Hanfmann. So verfolgen Sie das Match des French-Open-Siegers im Free-TV und Ticker.


Im Achtelfinale des ATP-Turniers in Halle kommt es für Alexander Zverev zum deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der 34 Jahre alte Karlsruher hatte zuvor überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca aus Brasilien gewonnen.

Zverev will am Donnerstag um 15:30 seiner Favoritenrolle gerecht werden und mit einem Sieg gegen den Landsmann in das Viertelfinale einziehen.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Hanfmann im Free-TV in Halle

  • TV: Eurosport
  • Stream: HBO Max, Joyn, Discovery+, DAZN

Zverev müht sich zum Sieg

„Yannick hat ein super Match gespielt“, sagte Zverev nach seinem eigenen Achtelfinaleinzug am Dienstag voller Anerkennung. „Er hat letzte Woche in Stuttgart das Doppelturnier gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er sich sehr wohl fühlt. Ich werde mich auf die Challenge sehr gut vorbereiten.“ Die bisher einzige Begegnung in München 2018 entschied Zverev in drei Sätzen für sich.

Der an Position eins gesetzten Hamburger hatte Probleme mit der Umstellung auf Rasen, in Halle gewann er aber dennoch das erste Einzel-Match nach seinem Grand-Slam-Triumph: Bei dem ATP-Turnier in Westfalen setzte sich der 29-Jährige in Runde eins mit 6:3, 4:6, 6:2 gegen den Tschechen Vit Kopriva durch.

Zverev stand in Halle bereits zwei Mal im Endspiel. 2016 unterlag er Florian Mayer, 2017 scheiterte er an Rekordchampion Roger Federer.

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