Masters in Cincinnati: Achtelfinale mit Alexander Zverev live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.08.2026 • 16:00 Uhr Alexander Zverev steht beim Masters in Cincinnati im Achtelfinale. Dort fordert ihn nun ein Lokalmatador. So können Sie das Match verfolgen.

Mit dem ATP-Masters in Cincinnati steht das letzte große Vorbereitungsturnier vor dem Start der US Open auf dem Programm. Auch Alexander Zverev ist bei dem Event am Start und peilt den Einzug in die nächste Runde an.

Nach dem Sieg gegen den Franzosen Terence Atmane steht der 29-Jährige im Achtelfinale, dort wartet am Mittwoch Lokalmatador Tommy Paul. Der Matchbeginn ist auf nicht vor 19 Uhr festgelegt.

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French-Open-Sieger Zverev hatte in Cincinnati zunächst sein Auftaktmatch gegen den Briten Cameron Norrie gewonnen, wenn auch erst nach drei Sätzen. Gegen Atmane kam Zverev zwar in zwei Sätzen durch, musste aber jeweils über den Tiebreak gehen.

Nach dem Match zeigte sich der Deutsche dennoch erleichtert: „Das war eine Steigerung gegenüber meines ersten Spiels. Ich bin froh, dass ich in zwei Sätzen weitergekommen bin.“

Im Kampf um das Viertelfinale wartet nun ebenfalls keine leichte Aufgabe. Der gleichaltrige Tommy Paul erreichte nach einem Dreisatzsieg gegen den aus Paraguay stammenden Adolfo Daniel Vallejo das Achtelfinale.

Gute Chance für Zverev

Für Zverev bietet die vorletzte Station des nordamerikanischen Hartplatz-Swings derweil die Chance auf die perfekte Generalprobe vor den US Open.

Weil sowohl Jannik Sinner wegen Knieproblemen als auch der seit April verletzte Titelverteidiger Carlos Alcaraz fehlen, hat der Deutsche die Chance auf einen Coup kurz vor New York – als Nummer eins der Setzliste.