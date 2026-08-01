Tennis: Deutscher Youngster setzt Wahnsinnslauf fort

Das deutsche Tennis-Talent Jamie Mackenzie hat seinen Wahnsinnslauf fortgesetzt und ist erstmals bei einem Turnier auf dem ATP-Challenger-Circuit ins Finale eingezogen.
Deutscher Youngster mit Wahnsinnslauf
Beim Challenger in Bonn setzte sich der 18 Jahre alte Mackenzie am frühen Samstagabend nach hartem Kampf mit 6:4, 5:7, 6:4 gegen den Schweden Max Dahlin durch.
Tennis: Mackenzie wird nach Sieg emotional
Nach dem verwandelten Matchball ließ Mackenzie seinen Schläger fallen, legte sich auf den roten Sand und ließ seinen Emotionen freien Lauf.
Dahlin zeigte sich als fairer Sportsmann, stieg über das Netz und kam auf die andere Seite zu Mackenzie. Dort gab es dann den obligatorischen Handshake.
Mackenzie ließ noch einen Schrei heraus, ehe ihn das Publikum abfeierte.
Der gebürtige Neuseeländer war vor dieser Woche bei einem Challenger-Turnier noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen und steht jetzt in seinem ersten Finale.
Mackenzie holte Doppel-Titel bei den French Open
Der märchenhafte Lauf hält also an. Im Endspiel wartet mit dem an Position eins gesetzten Briten Jan Choinski allerdings eine große Herausforderung.
Mackenzie, eine der größten deutschen Hoffnungen im Tennissport, befindet sich aber in bestechender Form. Bei der Junioren-Doppelkonkurrenz bei den French Open hatte er gemeinsam mit Vincent Reisach den Titel geholt.