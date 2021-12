Nach Halbfinal-Aus im Davis Cup: Struff und Koepfer hoffen auf Rückkehr Zverevs

Frankfurt am Main (SID) - Nach den starken Vorstellungen mit dem ersten Halbfinale seit 14 Jahren hoffen die deutschen Davis-Cup-Spieler, in Zukunft auch wieder Olympiasieger Alexander Zverev im Team begrüßen zu dürfen. "Wir müssen nicht über Saschas Qualitäten sprechen", sagte Jan-Lennard Struff am Samstag, nachdem die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) den Finaleinzug verpasst hatte: "Wenn er dabei ist, sind wir ein besseres Team und haben größere Chancen zu gewinnen."