Davis Cup: Italien und Niederlande in der Endrunde

Indes musste der frisch gebackene US-Open-Champion Carlos Alcaraz eine Niederlage einstecken. Der Spanier, der sich durch seinen Titel in New York am vergangenen Wochenende zum jüngsten Weltranglistenersten der Geschichte kürte, verlor in Valencia gegen den starken Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:3), 4:6, 2:6 und schickte sein Team damit in das entscheidende Doppel.