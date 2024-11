Echo zu Nadal: "Wird in Geschichtsbüchern weiterleben"

SPORT1 21.11.2024 • 00:10 Uhr Mit der Niederlage von Rafael Nadal beim Davis Cup endet nicht nur der Traum vom Halbfinale für Spanien: Es endet auch die Ära eines der größten Tennisspielers aller Zeiten. Die Presse huldigt Nadal ein letztes Mal.

Seit Mittwochmorgen um 0:02 Uhr ist die Karriere von Rafael Nadal beendet. Mit insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln trat die frühere Nummer eins der Welt unter Tränen beim Davis Cup für immer vom Tennis-Court. Spanien scheiterte nach dem 4:6, 4:6 von Nadal gegen Botic van de Zandschulp im ersten Einzel und der Niederlage des spanischen Doppels gegen die Niederlande. Der 7:6, 6:3-Erfolg von Carlos Alcaraz über Tallon Griekspoor im zweiten Einzel zuvor war zu wenig.

Bei einer fast zwölfminütigen Abschlussrede konnte die Tennis-Legende die Tränen anschließend nicht mehr zurückhalten. Zuvor zeigten Bilder Nadal als 14 Jahre alten Fahnenträger beim Davis Cup 2000 als Startschuss eines emotionalen Zeremonie. Am Tag darauf füllt Nadal die Medien.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

SPANIEN

Mundo Deportivo: „Er war schon immer ein Meister im Umgang mit den Ressourcen, je nach den Bedingungen des jeweiligen Tages. Aber diesmal reichten sein Herz, seine Weisheit und sein Engagement nicht aus. (...) Er hinterließ ein Zeichen dafür, wofür er steht, auch wenn es am Ende einer langen und erfolgreichen Karriere steht.“

Sport: „Ein Kreis von 7295 Tagen, der an einem kalten Freitagnachmittag im Dezember begann und sich in einem Palacio de Deportes José María Martín Carpena schloss, der von den Emotionen des Abschieds vom großen Helden des spanischen Tennissports durchdrungen war. 22 Kronen und die größte Hegemonie des Sports. Eine Karriere, die sich im Davis Cup verabschiedete, die aber für immer in Erinnerung bleiben wird, weil er in Roland Garros eine nie dagewesene Vorherrschaft erlangte. Eine Hegemonie, die es in der Welt des Sports noch nie gegeben hat und die in den Geschichtsbüchern weiterleben wird.“

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Der Zweifel wird nicht aufkommen, eine surreale Karriere geht hier zu Ende und die Menschen in Málaga, aber idealerweise in der ganzen Welt, erweisen dem Krieger von Mallorca die letzte sportliche Ehre. Während der Abschiedsrede bleibt er gelassen, aber das emotionale Video, das die zwanzig Jahre der Kämpfe und Triumphe Revue passieren lässt, lässt ihn in einen ebenso befreienden Schrei ausbrechen.“

FRANKREICH

L‘Équipe: „Es war 0:02 Uhr und Rafael Nadal (38), der nach dem Matchball ins Leere starrte, würde man nie wieder auf einem Tennisplatz in einem offiziellen Wettbewerb sehen.“

RMC Sport: „Tränen am frühen Abend, Tränen mitten in der Nacht. Rafael Nadal war am Dienstag schon vor dem Anpfiff des Davis Cup Viertelfinales zwischen Spanien und den Niederlanden sehr betroffen und wurde nach Mitternacht erneut von seinen Emotionen eingeholt, als „La Roja“ vor dem Publikum in Málaga verlor und den 38 Jahre alten Stier von Manacor in den Ruhestand schickte.“

ENGLAND

Talksport: „Rafael Nadal wird sicherlich als einer der größten Tennisspieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und er wird ein Vermächtnis hinterlassen, das vielleicht nie wieder erreicht werden wird. Und es ist wahrscheinlich, dass seine Rekorde für immer in den Tennis-Geschichtsbüchern bleiben werden.“